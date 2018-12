Tā Ziemassvētkiem gatavojas pašmāju slavenības

Ja reiz jāizaicina pirmdiena, tad šādi - ar pārliecību! Un šodien noķēru to mirdzošo svētku sajūtu, kad murrā kamīns, aiz loga sniegs lēnām pārslām pārklāj pilsētas nemieru, tāda kņudoša svētku sajūta. Paldies @koya_riga pie jums vienmēr ir kā pasakā. . . Self confidence is my superpower, now I know that. . . #behindthescenes #imwearingri #riverisland #stevemadden #tvhost #tvpresenter #momof2 #holidayseason #christmasiscoming . 📷: @ekkert я тебя люблю 🖤 💋: @riverisland

