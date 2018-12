"Maxima Latvija" ievieš digitālus risinājumus pārtikas produktu derīguma termiņa beigu savlaicīgai identificēšanai

"Latvijas zaļā punkta" direktors Kaspars Zakulis atzīmēja, ka vides apsaimniekotāja prioritāte ir uzņēmumiem piedāvāt ilgtspējīgus risinājumus, kas maksimāli samazina to negatīvo nospiedumu dabā. "Pārtikas atkritumi veido būtisku īpatsvaru kopējā atkritumu plūsmā. Taču līdz ar pārtikas atkritumiem, izmests arī iepakojums, un, lai to visu saražotu tiek tērēti dabas resursi. Apzinoties šo problēmu, "Latvijas zaļais punkts" ir radis viedu un modernu risinājumu, lai veikalu plauktos samazinātos to produktu daudzums, kuri derīguma termiņa dēļ tiek izmesti atkritumos," viņš sacīja.