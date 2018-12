Katrīna Gajndra - iespējams, daiļākā un seksīgākā no māksliniecēm, kuru redzēsim “Erotā”

Когда 4 года назад я делала этот номер, в мои планы вовсе не входило то, что практически у всех он стал ассоциироваться с Россией и Русским балетом. Именно это я слышу после каждого своего выступления, но в целом, я не против! ❤️ From @stockholmburlesquefestival Video @johnpaulbichard #katringajndr #livingadream #burlesque #burlesquelife #queenofburlesque #thisismine #burlesquediva #burlesqueperformer #international #burlesquedolls #showgirl #burlesquedancer #moscow #russia #stockholm #sweden #stockholmburlesquefestival #danceofthephoenix #ballet #ballerina #russianballet #russianburlesque

