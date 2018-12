Rajevskis apšauba iespēju, ka patlaban kuluāros notiek mēģinājumi pārpirkt deputātus

Viņš norādīja, ka vienā no iespējamajiem sadarbības modeļiem trūkstot daudz balsu, otrā - vismaz sešu. "Un sešas balsis, skatoties uz šī brīža mazajām frakcijām, ir milzīgs skaitlis. Tāpēc īsti neredzu situāciju, ka tagad kāds varētu no frakcijām izpirkt sešas balsis un uz to pamata uzstutēt valdību. Tas šķiet maz ticami," vērtēja politologs.