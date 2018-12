Pirmo reizi Andreja Belija prēmiju saņem rakstnieks no Latvijas - Sergejs Moreino

Prēmija tika piešķirta par augstvērtīgiem atdzejojumiem – no latviešu valodas (mūsdienu latviešu dzejas izlase «Берега дождя: Современная поэзия латышей», Maskava, 2010 un Юрис Кунносс, "Берестяной Грааль", Maskava, 2016), no vācu valodas (Иоганнес Бобровский, «Тенеречье», Kaļiņingrada, 2016.), no poļu valodas (Чеслав Милош, «На берег зари за край моря», Мaskava, 2016.) un citiem būtiskiem atdzejojumiem krievu valodā.