Izraēlas "dimantu karalis": noslēpumainais miljardieris, ko kontrabandas afēra izrāvusi starmešu gaismā

Taču tagad Izraēlas magnāta dzīve sagriezusies kājām gaisā - policija pieprasa Ļevajeva atgriešanos no Maskavas, lai varētu viņu nopratināt saistībā ar aizdomām par kontrabandu, naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu.

Ļevajevam - vienam no Izraēlas vislabāk zināmajiem magnātiem - tas ir straujš pavērsiens uz slikto pusi. Ļevajevs pēc emigrēšanas uz Izraēlu pusaudža gados sāka strādāt dimantu slīpēšanas uzņēmumā par mācekli. Izraēlas briljantu industrijai klājās labi, un Ļevajevs ātri tajā izsitās un atvēra pats savu uzņēmumu, slēdzot darījumus ar Angolu un Krieviju. Vēlāk Ļevajevs pievērsās vēl citām nozarēm: nekustamajam īpašumam, būvniecībai un ķimikāliju ražošanai.

Ļevajevs sarunās ar Izraēlas policiju noraida apsūdzības un cenšas vienoties par to, ar kādiem nosacījumiem varētu atgriezties Izraēlā. Taču pat tad, ja Ļevajevs netiks notiesāts, viņa saistība ar vērienīgajā kontrabandas shēmā iesaistītajiem cilvēkiem varētu nodarīt milzu kaitējumu miljardiera biznesam.

Aizdomās turētie apsūdzēti par to, ka vairāku gadu garumā pāri valstu robežām nelikumīgi pārveduši dimantus 80 miljonu dolāru vērtībā. Medijos tā iesaukta par "Melnā dimanta afēru".

Izraēlas dimantu industrija cenšas distancēties no afēras. 70.gados Izraēla bija viens no lielākajiem pasaules dimantu tirgus spēlētājiem, taču pēdējos gados industrija cietusi no sintētisko dārgakmeņu pieaugošās popularitātes un tā, ka slīpēšana tiek uzticēta kompānijām Indijā un citās valstīs, kur algas ir daudz zemākas.