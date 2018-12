Elīna Maligina: "Man Latvija nav vajadzīga"

Maligina, kuras videoperformances, īsfilmas un gleznas ir atzītas visā pasaulē, par tām Latvijā nerunā, jo, kā pati atzīst, viņa ir pasaules pilsone un Latviju dēvē tikai par vietu, kur piedzimusi: "Nekaunēšos no tā - man nav nekādu patriotisku jūtu pret Latviju. Es nepiederu šai valstij. (..) Man Latvija nav vajadzīga. Mani darbi pietiekami ir novērtēti citur pasaulē. Šeit tikai maksāju nodokļus, pati nesaprotu, kāpēc. Ja nu vienīgi tāpēc, ka mammai šeit jādzīvo, jāārstējas. Nu lai jau būtu..."

Šogad tika izdota Indriķa Latvieša sarakstītā "Vara. Bailes 2", vienā no tās epizodēm atšifrēta telefonsaruna, kurā, iespējams, atklāti uzņēmēja Valērija Maligina nāves iemesli - no publiskotās sarunas var secināt, ka Valērijs Maligins mira no pārdozēšanas.