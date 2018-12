“Mansards” izdod Viļa Lācīša stāstu krājumu “Sekss un vardarbība”

Ilgi gaidīta atgriešanās - latviešu rakstnieka Viļa Lācīša pirmais stāstu krājums, par kuru Šmidzis K. Vāverts izteicies: “Sviestroka tā esenciālajā pirmformā, proti, grupas “Zupski Rubin”, balss latviešu literatūrā - Vilis Lācītis - atgriežas pie saknēm, proti, celtniecības, un stāstu krājuma turpmākajās daļās paviesojas pansionātā, praidā, Ņūmeksikas tuksnesī, Velsā, Oksfordā, pie latviešu literātiem un pat pie Londonas kriminālajām aprindām. Un dara to viegli, nepiespiesti un eleganti - sviests plūst un burbuļo bez snobisma un cinisma. Lasītājam, lai arī nerodas vēlme identificēties ar stāstu groteskajiem un parasti ne sevišķi apdāvinātajiem varoņiem, pret viņiem pat rodas zināmas simpātijas. No šīs grāmatas ir grūti atrauties, to neizlasot līdz galam.”