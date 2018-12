Žūrija, kas sastāvēja no desmit profesionāliem par automobiļu tēmu rakstošiem žurnālistiem, izvēlējās Peugeot 508 par “Lietuvas gada auto” 33 modeļu konkurencē. Visi jaunie automobiļi tika testēti dažādos apstākļos, piemēram, krosoveriem bija jātiek galā ar vidi, kas imitēja bezceļu, bija jāpiedalās bremzēšanas pārbaudījumos, tika pārbaudītas to auto novietošanas palīgsistēmas utt. Tādā veidā no 33 modeļiem tika atlasīti septiņi finālisti, kuru vidū bez Peugeot 508 bija arī BMW X2, Ford Focus, Hyundai Kona EV, Kia Ceed, A klases Mercedes-Benz un Volkswagen Touareg.