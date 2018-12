Kristīne Virsnīte tikusi pie iedvesmojoša tetovējuma

Katrā no mums dzīvo tāds robežu pārkāpējs, kuram gribas būt dullam, taču šķiet, ka tā nedrīkst, jo citi gaida, ka tu būsu pareizs, pareizāks par viņiem pašiem. Šodien tiku pie sava trešā apzinātā tetovējuma. Tas saka: “be brave” - ej uz priekšu, dari, priecājies, paskumsti, jo nav tādu nepareizu sajūtu, esi drosmīgs būt, kāds vien vēlies, kaut pavisam nepareizs citiem. . . Be brave - my new tattoo screams from my arm, be brave to feel, to say yes and no, be brave to be as you are. . . #tattoo #bebrave #mynewtattoo #rigastinte #rebel #freespirit #beasyouare . 📷: @mrs_sabine_mincane

