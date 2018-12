Alūksnes novadā 250 karavīri un zemessargi piedalās NATO organizētās militārās mācībās

No 26.novembra līdz 6.decembrim Alūksnes novadā notiek NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas organizētās militārās mācības “Tomahawk patrolling”. To mērķis ir pilnveidot NATO kaujas grupas un Nacionālo bruņoto spēku sadarbību un savietojamību, kā arī veicināt to ciešāku integrāciju.