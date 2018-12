Opozīcijai iebilstot, Rīgas Bāriņtiesas vadītāja amatā trešo reizi pārvēlē Krasnogolovu

Krasnogolova darbu slavēja arī Aleksejs Rosļikovs (S), sakot, ka desmit gadu darba pieredze uz Latvijas kopējā fona esot milzīga. "Viņš ir pierādījis sevi kā profesionāli. 2017.gadā viņš bija vienīgais, kas devās uz Lielbritāniju aizstāvēt latviešu bērnu, kuru gribēja izņemt no ģimenes. Ko tajā brīdī darīja "Vienotības" ārlietu un labklājības ministri?" taujāja Rosļikovs, vienlaikus aicinot šo jautājumu nepolitizēt.

Kad par Krasnogolova pārvēlēšanu tika lemts pirmo reizi - jūnijā -, opozīcijas deputāti norādīja, ka, balstoties uz Bāriņtiesas likumu, "organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu periodā". Šāda prasība esot obligāta, taču deputātu rīcībā bāriņtiesas darba izvērtējuma nebija, līdz ar to lemt par priekšsēdētāja atkārtotu ievēlēšanu nebija iespējams un jautājums no darba kārtības tika izņemts.