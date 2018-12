"TTT Rīga" izcīna trešo uzvaru FIBA Eirolīgas cīņās

Otrajā puslaikā "TTT Rīga" ieguva lielāku iniciatīvu. Laukumā gan joprojām dominēja pašaizliedzīga cīņa abu komandu izpildījumā, kas nevienai no tā neļāva gūt daudz punktu. Trešā ceturkšņa ievadā piecus punktus pēc kārtas guva Pedija, panākdama jau 39:31, taču pēc tam "Olympiakos" atguvās un vismaz uz brīdi pretinieces tālāk nepalaida. Pāris minūtes vēlāk Latvijas čempiones gan atjaunoja astoņu punktu pārsvaru, ar kādu uzsāka arī noslēdzošās desmit pamatlaika minūtes (47:39).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.