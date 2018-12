Gobzema izredzes izveidot valdību atkarīgas no vienošanās ar JKP par ZZS

Neoficiālās sarunās partijas uzsver, ka Gobzema izredzes lielā mērā atkarīgas no tā, vai JKP turpinās dalību sarunās par valdības izveidi un rezultātā atbalstīs tās apstiprināšanu. JKP varētu nevēlēties izstāties no sarunām, ņemot vērā, ka "KPV LV" iepriekš atbalstīja JKP centienus izveidot valdību. Tomēr, ņemot vērā JKP "sarkanās līnijas" pret ZZS, šis politiskais spēks varētu mudināt no sarunām izslēgt ZZS.