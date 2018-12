Vai jāatklāj honorāru lielumi, ja maksāts no valsts budžeta?

LTV raidījumā "Tiešā runa" trešdien bija pulcējušies nozares eksperti, kultūras ministre Dace Melbārde, lai spriestu par to, vai jāatklāt honorāru lielumi, ja maksāts tiek no valsts budžeta. Vairāki eksperti diskusijas laikā atzina, ka pašlaik ir problēmas, kuras nepieciešams risināt, jāstrādā, lai sabiedrībai būtu lielāka izpratne par to, kā tiek tērēti valsts budžeta līdzekļi.