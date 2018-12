Divu dienu vizītē Latvijā ieradīsies Dānijas kroņprincis un kroņprincese

No plkst.6 līdz 7.decembra plkst.13 būs aizliegts apstāties un stāvēt Miesnieku ielas abās pusēs, posmā no Pils ielas līdz Mūku ielai. Savukārt no pusnakts līdz plkst.12.30 šādi ierobežojumi noteikti arī Pils laukumā, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam, kā arī Mazajā Pils ielas posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Tāpat no plkst.7 līdz 13 apstāties un stāvēt būs liegts Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu. No plkst.16 līdz plkst.19.30 šādi ierobežojumi būs spēkā Amatu ielas abās pusēs un stāvlaukumā pie Lielās Ģildes, no plkst.7 līdz plkst.17.30 - Šķūņu ielas abās pusēs, posmā no Tirgoņu ielas līdz Amatu ielai, bet no plkst.6 līdz plkst.19.30 - Meistaru ielas kreisajā pusē, posmā no Amatu ielas līdz Zirgu ielai.