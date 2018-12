Kāds laiks gaidāms šodien?

Saulaināks laiks būs no rīta valsts austrumos un pēcpusdienā Kurzemē.

Ceturtdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir 0..-4 grādi, piekrastē līdz +5 grādiem, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Debesis pārsvarā skaidras, no rietumiem tās aizklāj mākoņi un vietām Kurzemē - galvenokārt reģiona dienvidos - snieg vai līst. Uz ceļiem vietām visos reģionos saglabājas apledojums.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Saldus līdz Liepājai, pa Rēzeknes šoseju no Varakļāniem līdz Terehovai un pa Grebņevas-Medumu šoseju no Grebņevas līdz Špoģiem.