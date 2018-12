"Reģionu alianses" līderis: neesm gatavi mest plinti krūmos

Lai arī parasti jau vēlētāji sagaida, ka Saeimā neiekļuvušās partijas nomirs vai sadalīsies, LRA ir vēsturiski veidojusies politiska organizācija, kuras dalībnieki pastāv padsmit gadus, tāpēc tā ir pietiekami stabila un ar savu pārliecību, uzsver Straubergs. No LRA esot aizgājuši tikai "atsevišķi personāži", piemēram, Mārtiņš Bondars (AP) un Artuss Kaimiņš (KPV LV), jo "zivs meklē, kur dziļāks, cilvēks - kur siltāk". "Mēs pat nerunājam par LRA turpmāko nebūšanu politikā," apgalvoja Straubergs.

Iespējams, 13.Saeimas vēlēšanās LRA pietrūka tieši valstiskā skatījuma uz pašvaldību problēmām, pieļauj RA līderis. "Iespējams, mēs piebremzējām, lai nesasolītu vēlētājiem neizpildāmas lietas. Pirms šīm vēlēšanām cilvēki no partijām velējās dzirdēt ātrus un vienkāršus risinājumus. Es to gribētu salīdzināt ar aizvērtu, nokvēpušu logu. Gaiss telpā ir sasmacis. Daudzi politiskie spēki piedāvāja nevis notīrīt un atvērt nokvēpušo logu, lai ielaistu telpā svaigu gaisu, bet pacelt akmeni un izsist stiklu. Tas ir ātrāk un šķietami vieglāk," vēlēšanās startējušo partiju solījumus un stratēģijas no sava skatupunkta komentēja Straubergs.