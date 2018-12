Par futbola totalizatoru karali dēvētais Gavrilovs: Jau no seniem laikiem LFF visi ir nozombēti

"Es visus pazīstu. Satikāmies, iedzērām kafiju, parunājām. Kas tur slikts? Šobrīd akcents jāliek uz to, ka Daugavpils komanda nepretendē uz augstu vietu. Viņi tikai koncentrējas uz to, lai izvilktu naudu, Es vienmēr pats meklēju sponsorus, savu naudu ieguldīju, man no pašvaldības neko nedeva. Man bija profesionāla komanda, bet tagad no futbolistiem uztaisa bomžus," neslēpa Gavrilovs, kurš pašlaik nodarbojoties ar futbolistu piesaistīšanu Latvijai.