Mana klasesbiedrene jau no bērnības bija pieradināta pie preču-naudas attiecībām, raksta Irina Govoruha portālā econet.ru. Viņai apsolīja velosipēdu par to, ka viņa bez trijniekiem pabeigs ceturksni. Braucienu uz jūru tad, ja izlasīs “Karu un mieru” un šopingu, ja sakārtos savu istabu. Viņa cītīgi visu izpildīja un saņēma savas apsolītas balvas.

Mīlēt tikai par to, ka elpo, žāvājas,domā un ģērbjas vienkāršā mājas kleitā, nevis spīdoši nokārto kandidāta disertāciju. Mīlēt, kad smejas un raud, klausās klaviermūziku, ko sarakstījis kurlais Bēthovens, smilkst no galvassāpēm, vai slepus skatās multenes par sniegavīru-pastnieku un no plastilīna lipina Alpu vijolītes.