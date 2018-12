Pamodini sevī radītāju. Jauna Mairas Gūtmanes grāmata

"Reti kurš cilvēks ir apmierināts ar savu veselību, darbu, attiecībām, raksturu, dzīvi. Reti kurš nevēlētos kaut ko mainīt. Lai kaut ko mainītu – jāmainās pašam. Vienkārša patiesība, vai ne? Tikpat vienkārša kā zināšana, ka vajadzētu kaut dažas minūtes dienā vingrot, mazāk ēst, vairāk lasīt... Laikam gan lielākajai daļai cilvēku ir skaidrs, ka vajadzētu, bet... nesanāk, neizdodas... Lai izdotos, ir nepieciešams kāds, kurš paņem aiz rokas un pasaka: “Es esmu parasts cilvēks – tāds pats kā tu. Sevi meklējot, esmu veikusi garu ceļu, kurā bijuši dažādi posmi. Gājums, kas sākās manas dzīves krīzes vissmagākajā brīdī, pamazām deva zināšanas, atbildes uz jautājumiem, atklāsmes un pilnīgi jaunu pieredzi par to, kā saskaņā ar manu personību mainās ārējā pasaule, ja es mainu savu iekšējo pasauli”," šos vārdus saka Maira Gūtmane, un viņa ir tas cilvēks, kurš savu pieredzi – gan rūgto, gan aizraujošo – piedāvā līdzcilvēkiem apgāda “Lietusdārzs” izdotajā grāmatā “Pamodināt sevī radītāju”.

Veiksmīga darbā un ģimenē, tomēr juzdama, ka ar to nepietiek, lai dzīve būtu piepildīta un harmoniska, Maira Gūtmane kļuva par meklētāju, kas atrada gan visā pasaulē pazīstamā medicīnas zinātņu doktora Džo Dispenzas mācību, gan citu neirologu un psihologu pētījumus, kas iedrošina: mainot savu iekšējo pasauli, atbrīvojoties no ieraduma spēka, “pārprogrammējot” savu prātu, lai tas pārstāj būt atkarīgs no ārējiem faktoriem, cilvēks iepazīst sevi un spēj veidot personību saskaņā ar savām vēlmēm, nevis vides noteiktiem apstākļiem.