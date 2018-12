Atkal centīsies gāzt Truksni

"ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze jau iepriekš publiski paudis, ka ZZS ir ieteikusi Gatim Truksnim nolikt deputāta mandātu un atteikties no priekšsēdētāja amata. Savukārt ZZS valde lēmusi jautājuma risināšanu atstāt ZZS Jūrmalas frakcijas kompetencē. Vienlaikus Krauze ir norādījis, ka ZZS Jūrmalas frakcijas deputātiem jāpieņem savs lēmums un jāuzņemas atbildība par Gati Truksni," teikts iesniegumā, vienlaikus norādot, ka patlaban no ZZS kolēģiem nekāds oficiāls lēmums, to argumentējot un pamatojot, nav saņemts.