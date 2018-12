Māris Sirmais Ziemassvētku festivālā aicina uz īpašu noskaņu koncertu

Mūžības un dievišķas bezgalības mūzika – krievu melodiķa Sergeja Rahmaņinova “Vesperes” ir viens no 20. gadsimta sakrālās mūzikas stūrakmeņiem. Noslēpumains un apjomīgs krievu pareizticīgās baznīcas dvēseliskā kodola iemiesojums, ko komponists risinājis iespaidīgā kora balsu izvērsumā. “Vesperu” pamatā ir iespaidi, ko S. Rahmaņinovs guvis no folkloras un krievu pareizticīgo baznīcas dziedājumiem. Arī no S. Rahmaņinova slavenās “Vokalīzes” burtiski līst komponista rokraksta cēlais skaistums un bezgalīgi plūstošs melodijas ceļš, kas ietiecas mūžībā. Skaņdarbu viņš veltījis slavenajai krievu operdziedātājai Antoņinai Ņeždanovai.