Dejas, pirts un plikumi: "Caur ērkšķiem uz.." abu sezonu zvaigznes līksmo neprātīgā ballītē

Pēc pārdzīvojumiem un nesaskaņām piesātinātā pārgājiena pa meža biezokņiem un teltīs pavadītas nakts dāmas kāps uz plosta, lai dotos braucienā pa Gauju. Tomēr iecerētais relaksējošais ceļojums pārvērtīsies murgā, jo plosts izrādīsies par “mazu” kolorītajām dalībniecēm, kuras vēl lāgus neattālinājušās no krasta, metīsies viena otru mācīt, apsaukt, kaunināt un apvainot, pārvēršot dienu ilgo ceļojumu nebeidzamā strīdā. Dāmas ceļā gaidīs gan sēkļi un avārija, gan izmisīga kontrolpunktu meklēšana.

Nākamo dienu abu sezonu dāmas pavadīs kopā, izaicinot cita citu un cenšoties noskaidrot, kura ir izveicīgāka. Savukārt, vienu no dalībniecēm gaida asinis stindzinošs pārbaudījums - lēciens ar gumiju no Siguldas trošu vilcieniņa. Vai viņa būs uz to gatava vai varbūt tomēr padosies?