Festivālā "Zobens un lemess" nākamgad uzstāsies grupa "Einherjer"

Grupa dibināta 1993. gadā, apvienojot folkmūzikas un metāla žanra skanējumu. Līdz izjukšanai 2004. gadā "Einherjer" izdeva četrus albumus, savukārt kopš atkalapvienošanās 2008. gadā mūziķi laiduši klajā trīs jaunus albumus, kā arī no jauna ierakstītu debijas albumu ar nosaukumu "Dragons of the North XX". Savas karjeras laikā grupa ierakstījusi četrus mini albumus.