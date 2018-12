Dānijas kroņprincis paziņo "TabFab" radošā kvartāla metu konkursa uzvarētāju

Vienlaikus veicināšanas balvas 2000 eiro apmērā katru piešķirtas Dānijas uzņēmumam "Sleth", Latvijas un Dānijas personu apvienībai LAAA, kuru veido "Lauder Architects", "Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS", "A.Ābeles inženieru birojs" un "Acitektura", uzņēmumu apvienībai no Dānijas ""Arkitekt MAA", "DSA Ark Studio", "Jorgen Taxholm & Nils Jeppe Hansen Wuttke & Ringhof Arkitekter BDA MMA", "Thomas Ringhof Knud Aarup Kappel"" un Apvienotās Karalistes kompānijai "Richard Galey & Partners (Leicester)".

Gruškevica iepriekš sacīja, ka saņemtais piedāvājumu skaits atbilst konkursa specifikai un nolikuma sarežģītībai. "Galu galā "TabFab" kā teritorija ir daļa no UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" un daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" tiešā tuvuma, to aizsardzības jeb tā saucamās bufera zonas. Turklāt būtiski ir ne tikai radoši un mūsdienīgi atrisināt kvartāla attīstību - vēl ir jāņem vērā tā nākotnes lietotāju vajadzības," pauda VNĪ pārstāve.