Veģetārietis Juris Kulakovs: “Es varu apēst kādu kūpinātu desiņu, bet gaļu neēdu”

“Ļoti piedomāju pie ēdiena. Tas var likties ļoti smieklīgi, bet arī tad, kad aizrāvos ar pārmērīgu alkohola lietošanu, es vienalga domāju par to, ko ēdu. Piemēram, es neriju gaļu. Lai gan budisms man ir sirdij ļoti tuvs un simpātisks, tas to neietekmēja. Viens no uzstādījumiem - ja tu gribi dzīvnieku ēst, tad nogalini viņu pats, nevis liec to melno darbu izdarīt kādam citam tavā vietā. Jā, es varu apēst kādu kūpinātu desiņu, bet gaļu neēdu,” tā Kulakovs.