JKP: Gobzema valdības izveide ir faktiski neiespējama

Bordāns domā, ka faktiski vairs nav iespējas izveidot Gobzema valdību. Viņš gan akcentēja, ka sākotnēji JKP atbalstīja Gobzemu valdības veidošanas. Tomēr premjera amata kandidāts rīkojies, nekonsultējoties ar partneriem, līdz ar to JKP jutās "atslābināta no ciešas turēšanas pie valdības veidošanas un atbalsta", bet turpināja to atbalstīt, vēl vēloties izteikt savus ierosinājumus. Tomēr šodienas Gobzema paziņojums šādas iespējas izslēdzot, piebilda politiķis.