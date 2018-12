Pēc ilgstošām diskusijām par Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektori iecelta Jolanta Jansone

Opozīcijas deputāte Agnese Geduševa (GKL) aģentūrai LETA pastāstīja, ka sēdi atstājusi pirms galīgā balsojuma, taču jau tobrīd tā ilgusi vairāk nekā trīs stundas. "Diskusijas bija spraigas un lielākoties domstarpības bija par to, ka konkurss noticis lielā slepenībā. Arī sēdē mums neviens nepaskaidroja, kas bija citi pieteikušies kandidāti, pēc kādiem kritērijiem izvēlēts uzvarētājs vai kāds bijis konkursa nolikums. Pamatojums informācijas nesniegšanai bija datu aizsardzības regulas prasības, taču tas ir absurds," sacīja Geduševa.

Viņa arī atkārtoti pauda bažas par to, ka Jansone varētu būt tikai "ieliktene", kas pietuvināta domes vadībai. "Uzskatu, ka saprotot, ka pašreizējam izpilddirektoram Andrim Volanskim nav pietiekamas zināšanas, izglītība un pieredze publiskās pārvaldes jomā, šaurā lokā nolemts, ka šajā amatā ir jānonāk kādam citam, bet "savējam", neļaujot to izdarīt kādam no malas. Tādēļ arī viss notika tādā slepenībā," sprieda politiķe.