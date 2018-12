"Grammy" balvu nominācijās šogad dominē Kendriks Lamārs un Dreiks

Lamāra dziesma "All the Stars" nominēta balvām arī kategorijās "gada dziesma" un "gada ieraksts".

Balvām abās šajās kategorijās nominēti arī Dreiks, "Cardi B", "Childish Gambino", kā arī Bredlijs Kūpers un "Lady Gaga" ar dziesmu "Shallow" no filmas "A Star Is Born" ("Zvaigzne ir dzimusi").

Seši no nominētajiem māksliniekiem balvai kategorijā "labākais jaunais mākslinieks" ir sievietes, kas ir ievērojams kontrasts, salīdzinot ar iepriekšējo šovu, kas tika kritizēts par to, ka ir pārāk "balts un vīrišķīgs".

Lai gan reperis "Jay-Z" un viņa sieva dziedātāja Bejonsa saņēmuši uzslavas par kopīgo projektu "Everything is Love", viņi nav nominēti nevienā no galvenajām kategorijām.