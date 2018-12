Latvijas florbola izlase uzsāk cīņu par 5.-8.vietu PČ

Sastāvā kopumā iekļauti 20 florbolisti, no kuriem pieci ir no pašreizējās Latvijas čempiones "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog". Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe" un Cēsu "Lekringa", kamēr pa diviem - no Stalbes "Pārgaujas" un "Talsu NSS"/"Krauzers". Visbeidzot pa vienam florbolistam nāk no "Ķekavas", Liepājas kluba "Kurši"/"Ekovalis" un Kocēnu "Rubenes".