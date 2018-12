Sinatras relikvijas pārdotas izsolē par 9,2 miljoniem ASV dolāru

Izsolē, kas notika Ņujorkā un internetā, tika pārdotas 99% no visām lotēm. Tā piesaistīja 300 vairāksolītājus no vairāk nekā 30 valstīm.

Izsoles dalībnieki varēja iegādāties mēbeles, mākslas priekšmetus un personīgos piederumus, kas saistīti ar Sinatru pāra 22 gadus ilgušo laulību, no viņu mājokļiem Palmspringsā, Losandželosā un Malibu, kā arī kinoscenārijus.

Daudzi no izsoles priekšmetiem tika nosolīti par summām, kas ievērojami pārsniedza sākotnējos novērtējumus.

Starp tiem bija Normena Rokvela gleznots Sinatras portrets, kas tapis pēc dziedātāja pasūtījuma, kurš pārdots par 687 tūkstošiem dolāru (604 tūkstošiem eiro), un par 35 tūkstošiem dolāru (31 tūkstoti eiro) nosolītais kinofilmas "From Here to Eternity" scenārijs. Par šo filmu Sinatra ieguva "Oskaru".