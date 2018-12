Krievijas TV pirmo reizi parāda Putina meitu

Par to, ka Jekaterina Tihonova ir viena no Krievijas prezidenta meitām, 2015. gada janvārī pirmais paziņoja žurnālists Oļegs Kašins. Vēlāk ziņu aģentūra Reuters šo informāciju apstiprināja, veicot pati savu neatkarīgu izmeklēšanu. Tolaik Jekaterina Tihonova bija precējusies ar Kirilu Šamalovu, Putina drauga un bankas „Rossiya” akcionāra Nikolaja Šamalova dēlu. ASV varasiestādes uzskata, ka banka „Rossiya” ir cieši saistīta ar Putinam tuvo eliti. Ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka 2018.gada janvārī Jekaterina Tihonova šķīrās no sava vīra.