Kāds laiks gaidāms Ziemassvētkos - jaunākās sinoptiķu prognozes

Tuvākajā nedēļā Skandināvijā pastiprināsies anticiklons un tā ietekmē ar ziemeļaustrumu vēju Latvijā ieplūdīs gaiss no Krievijas. Šāda sinoptiskā situācija ziemā parasti atnes bargu salu, bet šoreiz gaisa temperatūra noslīdēs tikai nedaudz zem nulles, liecina "Global Forecast System" prognoze.

Caurskatot dažādu skaitlisko modeļu prognozes Ziemassvētku laikam, redzams, ka prognozētā gaisa temperatūra Latvijai ir intervālā no +9 līdz -25 grādiem, sniega segas biezums - no nulles līdz 30 centimetriem. Vidējā prognoze Ziemassvētkiem rāda, ka gaisa temperatūra gaidāma no +2 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz -3 grādiem valsts austrumos, kur sniega segas biezums var sasniegt 15 centimetru.