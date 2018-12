Partijas pagaidām neplāno iesaistīties sarunās par jauniem Gobzema piedāvājumiem

Viņš gan uzsvēra, ka pašlaik partijas nevis vienojas kopīgam darbam, bet gan šķeļas. Līdz ar to Brigmanis ir skeptisks par iespēju šajā Saeimā partijām pašām panākt vienošanos. Politika ir kompromisu māksla, piebilda Brigmanis.

JV arī uzskata, ka pašlaik ir iespējams izveidot stabilu ilgtermiņa labēji centrisko spēku vairākuma valdību, bet cita premjera amata kandidāta vadībā. Kariņš skaidroja, ka iespējams saskaitīt 77 balsis no politiskajām partijām, kurām pēc programmu uzstādījumiem ir līdzīga politika, līdz ar to no šīm partijām arī vajadzētu varēt izveidot valdību.