Politologs: prezidentam kā nākamo premjera kandidātu vajadzētu nominēt pēc iespējas neitrālāku politiķi

Viņš skaidroja, ka šī iemesla dēļ Artis Pabriks (AP) nebūtu laba izvēle, kā arī nebūtu labi nominēt kandidātu no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS). Pēc Rozenvalda domām, šī brīža situācijai atbilstošs premjera amata kandidāts būtu tāda persona kā Roberts Zīle (VL-TB/LNNK), kāds no partiju apvienības "Jaunā Vienotība", vai arī kāds cits politiķis no partijas "Attīstībai/Par".