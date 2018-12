Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Dinamo" spēks – leģionāri

Interneta gudrinieki gan nebeidz pamācīt “Dinamo” galveno treneri un ģenerālmenedžeri Ģirtu Ankipānu vienā personā, ka vajagot pastiprinājumu. Viss jau pareizi, tikai GM maciņā ir tik naudiņas, cik tās ir un tādi plaši žesti, ka mēs pirksim Nīlanderu kā Omskas “Avangard”, mums nav pa kabatai. Neprecizējot detaļas, bet GM Ankipāns vasarā tāpat ir nopircis ļoti labu preci. Proti, leģionārus. Kuriem pēc formulas ir jātaisa rezultāts un viņi to arī taisa.

Paņem Ankipāns no Maskavas “Spartak” aizsargu Artjomu Aļajevu, un viņš itin drīz kļūst par “Dinamo” vilcēju. Pēc savainojuma atgriežas laukumā Makmilans, un daudz ašāks kļūst arī viņa maiņas biedrs Kevins Klarks. Ar mazām iebildēm (Gilīss, Dzaneti) šobrīd visi “Dinamo” leģionāri savu maizi atstrādā godam.

Man kā skatītājam nepatīk tādas spēles kā 0:1 Čeļabinskā. Gribētos vairāk gūto vārtu, bet Kristers Gudļevskis jau pirms krietna mēneša visiem skatītājiem teica, ka “Dinamo” rezultāti būs 2:1, 1:0, 3:2. Kā tas bija Maskavā pret “Spartak” un Sočos, kur puiši panāca 2:2, papildlaikus un bullīšus. Jā, formāli jau abas šīs spēles “Dinamo” bullīšos zaudēja, bet... kopā par abām tabulā klāt nāca tikpat punktu, cik par vienu uzvaru. Tāpēc jau it kā nav nepareizi rakstīt, ka ir septiņi zaudējumi pēc kārtas, taču ar piebildi, ka divi no tiem ir ar punktiem. Kas nav mazsvarīgi. Šādā stilā zaudējot kaut visas 62 spēles, tabulā būtu nevis 0 punktu, bet 62. Tagad ir 32 un 9. vieta Rietumu grupā, par trim punktiem atpaliekot no Podoļskas “Vitjaz”.