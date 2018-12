“Sadales tīkli” nomā no “Latvenergo” pašu nopirktu tehniku

Darījumi, kas rada bažas par to mērķiem un caurskatāmību. Tieši tā Valsts kontrole raksturo nomas attiecības starp “Sadales tīkliem” un to mātes sabiedrību “Latvenergo”. Savulaik, kad “Sadales tīkli” tika atdalīti no “Latvenergo” kā pārvades uzņēmums, tas aizvien turpināja nomāt daļu no iepriekš mātesuzņēmumam piederējušā īpašuma. Tomēr, kā ziņo Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”, “Sadales tīkli” nomājuši no “Latvenergo” arī ievērojamu skaitu speciālās tehnikas, ko sākotnēji bija iegādājies pats.