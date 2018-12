Tiesa neatjauno amatā bijušo prokurori Diānu Bebri-Konrādi un nesamaksā negūto algu 35 000 eiro

Beidz pastāvēt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta.

Latvijā, turpinoties pārejai uz tā dēvēto „tīro tiesu instanču” sistēmu, no 2015.gada Augstākā tiesa (AT) krimināllietas skatīs vienīgi kasācijas kārtībā.

Jaunā sistēma paredz, ka visas lietas pirmajā instancē iztiesās rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas kārtībā - apgabaltiesa, bet kasācijas kārtībā – AT. Šāda kārtība ir viens no soļiem, lai paātrinātu tiesu darbu. Līdzšinējā kārtība noteica, ka atsevišķu kategoriju lietas kā pirmā instance skata apgabaltiesa, otrajā instancē - attiecīga AT palāta, bet kasācijas instancē – AT Senāts.

FOTO: Lita Krone/LETA