Ar jaunu programmu nākamruden Rīgā atgriežas Sāra Braitmena

3. novembrī Arēnu Rīgu no jauna Latvijas klausītājus priecēs trīs oktāvu vokāla īpašniece Sāra Braitmena. Pasaules visu laiku komerciāli veiksmīgākais soprāns Latvijas galvaspilsētā viesosies jaunākā, nule kā klajā nākušā albuma “Hymn” koncertturnejas ietvaros. Globālā “Hymn: Sarah Brightman In Concert” turneja kopumā ietvers 125 koncertus piecos kontinentos. Jautāta par to, kam skatītājiem gatavoties, Braitmenas kundze atbild: “Sagaidiet negaidīto!”