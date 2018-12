Pirms Ziemassvētkiem jauns izdevums iecienītajai “Rūķu enciklopēdijai”

“Rūķi. Lielā enciklopēdija” ar nīderlandiešu autora Vila Heigena tekstu un mākslinieka Rīna Portvlīta ilustrācijām pirmo reizi tika laista klajā tālajā 1976. gadā un noturējās New York Times pārdotāko grāmatu topā veselas 62 nedēļas. Kopš tā laika enciklopēdija piedzīvojusi neskaitāmus izdevumus, turpinājumus un pat divas ekranizācijas. Pirmizdevums latviešu valodā tika izdots 1997. gadā un kopš tā laika kļuvis par bibliogrāfisku retumu, tāpēc lasītājus tagad iepriecina jaunais grāmatas izdevums ar košām ilustrācijām – vispilnīgākais darbs, kāds jebkad sarakstīts par rūķiem.

Kļūdāties, ja uzskatāt rūķus tikai par brāļu Grimmu vai Disneja animācijas filmu veidotāju izdomātām radībiņām. Patiesībā, kā uzzinām no “Enciklopēdijas”, rūķi mīt un aktīvi darbojas mums līdzās – jā, arī Latvijā! Autori pēc rūpīgas izpētes un pat intervijām ir sīki aprakstījuši un ilustrējuši gan rūķu pasugas un fizioloģiskās īpatnības, gan māju būvēšanas paradumus, daiļamatniecības paveidus, ikdienas ieražas un ar rūķiem saistītās leģendas. Vai zināt, piemēram, kā rūķu sievietes vizuāli atšķirt no vīriešiem? Kurp rūķi tradicionāli dodas kāzu ceļojumā? Kāds ir vidējais rūķu mūža ilgums? Kādā veidā rūķi spēj dziedēt dzīvniekus un pareģot laiku? Un ko labu varētu pastāstīt rūķis, kurš bijis pazīstams ar pašu Rembrantu? To visu un vēl daudz ko citu var izlasīt šīs aizraujošās enciklopēdijas divsimt lappusēs, kuras lieliski papildina arī krāsainās ilustrācijas.