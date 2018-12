Detaļas, kuras gadās piemirst, rīkojot Ziemassvētku ballītes

Šī ir visai klasiska problēma – laika gaitā no glāžu komplekta gadās pazaudēt vai saplēst vienu vai divas glāzes, bet attapties tikai tad, kad pienākuši jau nākamie svētki. Pirms uzņem viesus, pārskaiti glāzes un iegādājies papildus vēl vienu glāžu komplektu.

Galdauti ir teju jebkuram, tomēr tos ir vērts pārskatīt un pārbaudīt vismaz dienu vai divas pirms lielās Ziemassvētku ballītes. Varbūt uz baltā galdauta ir milzīgs traips, vai arī to ir saplosījušas kodes?

Arī mērces trauks savā ziņā ir sīkums, un ar labu improvizāciju var izdoties to aizstāt ar kādu citu trauku, tomēr tam ir nepieciešama īpaši radoša domāšana vai arī mērce ballītes laikā nonāk ne tikai uz viesu šķīvjiem, bet arī uz galdauta

Krēsli svinībās mēdz būt deficīta mēbele, it īpaši, ja kāds no viesiem negaidīti atved otro pusīti vai kādu draugu. Gluži kā ar šķīvjiem un dakšām, arī par krēsliem domā ar rezervi un iepriekš izplāno, kur katrs no viesiem sēdēs.