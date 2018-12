Noskaties: "Brexit" vienošanās "Gredzenu pavēlnieka" gaumē

FOTO: kadrs no video

"Dārgums... Mūsu vienošanās," iejūtoties "Brexit" vienošanos sastādījušās Lielbritānijas premjeres Terēzas Mejas ampluā, jaunā skečā smagi elpojot čukst aktieris Entonijs Serkiss, kurš slavens ar varas gredzena apburtā Golluma lomu filmu sērijā "Lord of the Rings" ("Gredzenu pavēlnieks"). Klips ar nosaukumu "Nopludināts: Kadri no Dauningstrītas 10" drīz vien pēc publicēšanas kļuva par sensāciju sociālajos tīklos.