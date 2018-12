Andris Kivičs šķiras no sievas un sāk jaunas attiecības

Kā portālam Apollo atklāj Kivičs, viņa jaunā draudzene Skulme nav ģimeņu jaucēja. Atsvešināšanās no sievas notikusi jau pirms gada - tas bijis ilgs posms, kura laikā abi sapratuši, ka labāk kopdzīvi vairs neturpināt.

"Es jau gadu nedzīvoju pilnvērtīgā ģimenē - mūsu attiecības nebija tādas, kādām vajadzētu būt starp vīrieti un sievieti. Domāju, ka to laulību var kaut kā glābt, - braucām uz ārzemēm, audzinājām meitiņas, bet nekā," Apollo stāsta mūziķis.

Kivičs arī norāda - viņš nav gļēvs, tādēļ divās ģimenēs nedzīvos un no sievas gatavs aiziet pavisam.

"No sākuma negribēju sniegt nekādus komentārus, bet zināju, ka uzrakstīs tāpat un uzrakstīs kaut ko sliktu. Tāpēc nolēmu visu izstāstīt," tā Kivičs.

"Īsumā - iedzērām to tēju un viss! Pēc tam abi divas nedēļas neēdām. Tāpēc, ka iemīlējāmies! Tas tā stulbi viss skan, bet mums pašiem tas bija milzīgs pārsteigums. Es nedomāju, ka varu vēl iemīlēties dzīvē. Bet kaut ko šādu es neesmu piedzīvojis, teikšu godīgi," liktenīgo iepazīšanos atminas Kivičs.

Pēc pirmās tikšanās abi nolēmuši kādu laiku nogaidīt - varbūt jūtas pāriet. Taču nekā - Andris šo laiku juties kā pusaudzis, tikai bez rozā brillēm: "Tu neko nevari izdarīt ar to, ko jūti, - to es esmu sapratis 41 gada vecumā. Nav nekādu rozā briļļu - es visu pilnīgi skaidri redzu. Esmu dzīvē redzējis daudzas skaistas sievietes - nav runa par to.