Gobzems norāda gan uz viņa valdības veidošanas "torpedēšanu", gan atzīst atsevišķas kļūdas

Gobzems atzina, ka pieļāvis kļūdu, ļaujot partijām tik ilgi domāt par viņa ministru sadalījuma piedāvājumu. Tāpat viņš sacīja, ka zināja par "Dienas Biznesā" gaidāmo interviju ar Šleseru un vēlējās to "apsteigt". Tomēr pēc viņa paustā tas bija kļūdains lēmums, jo šajā situācijā notikuši centieni viņu sasaitīt ar Šleseru. Gobzems apgalvoja, ka viņš nekad nav ticies vai veicis darījumus ar nevienu Šlesera biznesa partneri.

Tas, vai nākamais kandidāts būs no malas vai no partiju vidus, būs atkarīgs no konsultācijas ar partijām, piebilda Vējonis.