Politologs: jauno politiķu "mācību laikam" jāpieliek punkts un beidzot jāizveido pastāvīga valdība

Komentējot to, vai nākamais premjera amata kandidāts tomēr varētu būt Pabriks, Ikstens pauda, ka diez ko reāla kandidatūra tā neesot kaut vai tās retorikas dēļ, kas bijusi partiju starpā.

Arī tas, vai varam sagaidīt ārkārtas vēlēšanas, Ikstena ieskatā būšot atkarīgs no mācībām, ko partijas guvušas līdzšinējā valdības veidošanas laikā. "Abām jaunajām, lielākajām partijām bija dota iespēja izveidot valdību un viņas to salaida dēlī. Tagad ir jautajums, kā viņi domā iziet ārā no situācijas, cienot arī demokrātiskās vērtības," pauda eksperts.