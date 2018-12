Latvijas sieviešu basketbola izlase pirms EČ izlozes iekļauta otrajā grozā

Pirmajā grozā iekļautas Spānija, Francija, Turcija un Krievija, kamēr otrajā - viena no turnīra saimniecēm Latvija, Beļģija, Itālija un Čehija. Savukārt trešajā grozā ievietotas otra mājiniece Serbija, Ukraina, Ungārija un Melnkalne. Visbeidzot ceturtajā grozā ir Slovēnija, Baltkrievija, Lielbritānija un Zviedrija.

Kā aģentūra LETA jau ziņoja, Latvijas Basketbola savienība (LBS) par partneri gaidāmajā turnīrā izraudzījusies Zviedriju, tāpēc tā spēlēs otrā grupā, kas savus mačus aizvadīs Rīgā, tāpēc šī izlase no ceturtā groza nevar tikt ielozēta kā pretiniece.

Eiropas 37.meistarsacīkstes sieviešu komandām notiks no nākamā gada 27.jūnija līdz 7.jūlijam Latvijā un Serbijā. Rīgā notiks divi no četriem grupu turnīriem, kā arī divas no četrām astotdaļfināla spēlēm. Divi grupu turnīri risināsies Serbijas pilsētās Nišā un Zreņaninā, savukārt ceturtdaļfināli, pusfināli un medaļu cīņas risināsies Serbijas galvaspilsētā Belgradā.