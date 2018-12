10. CupcakKe “Duck Duck Goose”

Čikāgas repere CupcakKe (Elizabeth Eden Harris) savā mūzikā plaši apdzied seksa tēmu, turklāt dara to ļoti tieši un atklāti. Šā topa desmitās vietas vārdi iesākas šādi: “I thought I came but I peed on the dick.” ("Man likās, ka beidzu, bet uzčurāju uz locekļa"). Jā, šokējoši, bet iespējams tieši šādā tīmekļa visatļautības, "Pornhub" laikmetā arī dzīvojam...

Noklausies: CupcakKe, “Duck Duck Goose”.

9. Mitski “Nobody”

Japāņu izcelsmes amerikāniete Mitski (Mitski Miyawaki) šogad laidusi klajā albumu "Be the Cowboy", kura muzikālā virsotne, kā uzskata "Pitchfork", ir dziesma “Nobody”. Par vientulību...

Noklausies: Mitski, “Nobody”.

8. Ariana Grande “thank u, next”

25 gadus vecās popmūzikas lakstīgalas Arianas Grandes jaunais albums "Sweetener" ("Saldinātājs") šogad piedāvāja dzirkstošu popmūziku, taču pēc šķiršanās no komiķa Pīta Deividsona, Ariana nolēma izdod īpaši personisku dziesmu par pašizaugsmi, kas kļuvusi par Grandes lielāko grāvēju. "Paldies, nākamais..."

Noklausies: Ariana Grande, “thank u, next”

7. Lil Uzi Vert “New Patek”

Filadelfijas reperis Lil Uzi Vert (īstajā vārdā Saimīrs Vuds) savā mūzikā apvieno emo un poppanka elementus. Par bītu atbildīgs bītmeikers "Dolan Beats".

Noklausies: Lil Uzi Vert, “New Patek”

6. Snail Mail "Pristine"

90. gadu indīmūzikas vēsmas topā ienes jaunā ģitārmūzikas grupa "Gliemežu pasts" (Snail Mail). 19 gadus vecā grupas soliste Linsija Džordana (Lindsey Jordan) dzied par pieaugšanu, par emocijām...

Noklausies: Snail Mail, “Pristine”

5. DJ Koze “Pick Up”

Divi akordi, perfekta basa līnija, kas balstās uz Gedijas Naitas (Gladys Knight) dziesmas sampla. Hausmūzika 2018. gadā.

Noklausies: DJ Koze, “Pick Up”

4. Drake “Nice for What”

Kanādiešu reperis Dreiks radījis odu sievietēm. Dziesmā izmantots Lorinas Hilas (Lauryn Hill) dziesmas “Ex-Factor” sampls.

Tas, ka viens no slavenākajiem reperiem deklamē par sievietes neatkarību, jau vien ir plats solis šā žanra saturiskā vēstījuma attīstībā.

Noklausies: Drake, “Nice for What”

3. Rosalía "Malamente (Cap.1: Augurio)"

Katalāņu dziedātāja Rosalia dziesmā “Malamente” spējusi apvienot flamenko elementus ar popmūziku, hiphopu un regetonu. Dziesmas vēstījums balstās uz 13. gadsimta dzejas rindām.

Noklausies: Rosalía, “Malamente (Cap. 1: Augurio)”

2. Robyn “Honey”

Šogad ar jaunu albumu atgriezusies zviedru popzvaigzne Robina (Robyn). Dziesmas "Honey" pirmā versija jau izskanējusi 2017. gadā seriālā "Girls". "Pitchfork" uzskata, ka bija vērts gaidīt uzlaboto albuma versiju - godīgu un atklātu popmūzikas pērli.

Noklausies: Robyn, “Honey”

1. The 1975 “Love It If We Made It”

Retu reizi "Pitchfork" par gada dziesmu kronē britu mākslinieku veikumu, šogad tā ar Meta Hīlija vadītā apvienības "The 1975" kompozīcija “Love It If We Made It”.

"Ar aranžējumu, ko iedvesmojusi skotu kulta grupa "The Blue Nile", dziesma savieno kultūru un kontrkultūru, reālo dzīvi un virtuālo, pagātni un tagadni tādā veidā, kas šķiet uz brīdi pat tiešām savienojamas lietas" raksta medijs.