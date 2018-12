Ar jaunu interaktīvu izstādi aicina būt atvērtākiem pret bēgļiem

Vali N. Zei ir bēglis no Afganistānas, viens no izstādes “Ceļa stāsti” varoņiem. Viņam nāves draudu dēļ kopā ar mazo dēlu nācās doties bīstamā ceļā. Viņš ilgojas pēc sievas un pārējiem trim bērniem, kuri joprojām ir Afganistānā.

Džoja Silvanusa ir frizere, bēgle no Nigērijas. Viņas meita gāja bojā pēc obligātās apgraizīšanas procedūras, savukārt pēc līgavaiņa nāves viņa ģimene Džoju izraidīja no mājām. Uzticēdamās kādai sievietei, Džoja nonāca seksa verdzībā Spānijā, tomēr viņai izdevās izbēgt. Savukārt Omārs A. Daja ir metālapstrādes speciālists, bēglis no Lībijas, kurš, glābjoties no izrēķināšanās dzimtenē, jau septiņus gadus meklē vietu, kur patverties un nebaidīties par savu dzīvību un ģimenes locekļiem. Arī Omāra stāsts būs skatāms izstādē.