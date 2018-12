Džeimsa un Veida pēdējā savstarpējā mačā "Lakers" pieveic "Heat"

"Lebrons ir viens no visu laiku labākajiem NBA spēlētājiem. Neatkarīgi no tā, vai esam komandas biedri, vai pretinieki, mēs viens no otra vienmēr dabūjām ārā to labāko," sacīja Veids. "Mūsu draudzība ir kas vairāk par basketbolu, taču ilgošos pēc mūsu savstarpējām spēlēm."